Можно ли заряжать iPhone не до конца и как сохранить батарею

Немає нічого "кримінального" в тому, щоб заряджати iPhone не до кінця. Однак це впливає на тривалість його роботи і якщо той буде повністю заряджений, то можна отримати деякий додатковий час для перегляду відео або серфінгу по соцмережах, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що низка користувачів навмисно не заряджають iPhone повністю. Вони так само не розряджають його до кінця, дотримуючись двох значень: 80% – максимум і 20% – мінімум, вірячи, що в цьому діапазоні акумулятор смартфона зазнає мінімальних навантажень і повільніше зношується.

Щоб зрозуміти, як правильно заряджати iPhone, автор матеріалу детально вивчив це питання, спостерігаючи за смартфоном за різного ступеню зарядки.

Зарядка до 80% не зашкодить iPhone. Джерело: Рixabay

Заряджання пристрою від 20% до 80%

Користувачів поспішили заспокоїти, що нічого шкідливого в тому, щоб заряджати iPhone в цих межах – немає, і виробники гаджета врахували той момент, що ті, хто придбає iPhone, заряджатимуть їх абияк.

У той же час автор звернув увагу на те, що заряджаючи смартфон не до кінця (як, втім і розряджаючи його), ви недоотримуєте певний ресурс акумулятора.

"Наприклад, ви заряджаєте iPhone лише на 80%. Отже, з тих 10 годин автономної роботи, які може дати середній смартфон Apple, насправді ви отримуєте лише 8, оскільки він просто недозаряджений на 20%" , – пояснив він.

Також пославшись на свій особистий досвід, автор зазначив, що не повністю заряджений акумулятор починає дуже швидко розряджатися.

Якщо зарядити iPhone до 97-98% і відключити від розетки, він почне розряджатися відразу. А якщо зарядити його до 100%, пройде якийсь час, перш ніж цей процес почнеться. Тобто ви користуєтеся ним, так би мовити, на халяву", – сказано у статті .

Автор також висловив припущення, що в гаджеті вбудовано якийсь механізм, який дозволяє "гальмувати" розрядку акумулятора за повного заряду.

Заряджаючи iPhone не до кінця, ви ризикуєте втратити кілька годин його продуктивності. Джерело: Рixabay

"Я, наприклад, встигаю подивитися кілка досить довгих відео на YouTube тривалістю по 10-15 хвилин кожне. Тільки після цього заряд знижується до 99%. Так відбувається на всіх моїх пристроях Apple" , – поділився представник порталу.

Він зауважив, що заряджати акумулятор iPhone не повністю абсолютно безпечно, але не економно.

"Як не заряджайте iPhone, він все одно розрахований на 500 циклів підзарядки" , – сказав автор.

Власників смартфонів закликали "не перейматися" і не обманювати фізику, а дотримуватися повного циклу зарядки, гарантувавши собі додаткові години роботи смартфона.