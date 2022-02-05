Bloomberg по ошибке объявил о вторжениии России на Украину
Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и извинилось за публикацию ложных данных. Данная информация появилась на сайте издания, повідомляє Лента.Ру.
Через некоторое время заголовок статьи был удален. Как объявили в редакции, статья вышла в 16:00 по местному времени.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был опубликован непреднамеренно", — признались журналисты и добавили, что сожалеют об ошибке.
Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.