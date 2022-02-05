Українці за рік витратили рекордну суму на нові авто

Українці за рік витратили рекордну суму на нові авто

2021 року українці витратили на купівлю нових легкових та комерційних авто понад три мільярди доларів. Це рекорд з 2013 року, коли на оновлення автопарку було витрачено майже 4 млрд доларів, повідомляє Корреспондент.

За даними сервісу закупівель Автоконсалтинг, у порівнянні з попереднім роком, зростання ринку в грошовому еквіваленті склало 22%. Ціна середньостатистичного автомобіля становила 26,5 тис. євро. У порівнянні з минулим рекордним роком, дев'ять років тому, зростання середньої ціни склало 46%. У 2013 році українці купували машини в середньому по 18 тис. євро.

При цьому частку преміального сегмента припадає 30% від усієї суми, на середньоціновий сегмент - близько 60%, і всього 10% від загальної суми припадає на бюджетні автомобілі. Цікаво, що майже 63% коштів на автомобілі витратили фізичні особи, а на частку корпоративних продажів припадає 37%, або 43,4 тис. нових автомобілів.

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