Українці за рік витратили рекордну суму на нові авто

2021 року українці витратили на купівлю нових легкових та комерційних авто понад три мільярди доларів. Це рекорд з 2013 року, коли на оновлення автопарку було витрачено майже 4 млрд доларів, повідомляє Корреспондент.

За даними сервісу закупівель Автоконсалтинг, у порівнянні з попереднім роком, зростання ринку в грошовому еквіваленті склало 22%. Ціна середньостатистичного автомобіля становила 26,5 тис. євро. У порівнянні з минулим рекордним роком, дев'ять років тому, зростання середньої ціни склало 46%. У 2013 році українці купували машини в середньому по 18 тис. євро.

При цьому частку преміального сегмента припадає 30% від усієї суми, на середньоціновий сегмент - близько 60%, і всього 10% від загальної суми припадає на бюджетні автомобілі. Цікаво, що майже 63% коштів на автомобілі витратили фізичні особи, а на частку корпоративних продажів припадає 37%, або 43,4 тис. нових автомобілів.