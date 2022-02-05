Росія перекинула до Білорусі штурмовики Су-25СМ

Російські штурмовики Су-25СМ Східного військового округу перебазувалися на військові аеродроми Білорусії, повідомляє Лента.ру.

Згідно з інформацією сайту Міністерства оборони Росії, екіпажі, які залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, здійснили переліт з аеродрому в Приморському краї до Брестської області, подолавши відстань понад сім тисяч кілометрів.

Зазначається, що після прибуття льотчики вивчать маршрути майбутніх польотів, відпрацюють взаємодію з групою керівництва польотами та почнуть виконувати завдання.