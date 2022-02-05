У Росії розглядають санкції проти YouTube

"Роскомнадзор" розглядає можливість застосування заходів щодо YouTube за систематичне блокування каналів російських ЗМІ, включаючи блокування каналу RT DE – RT auf Sendung у день його запуску.

Про це пише російське видання Известия з посиланням на повідомлення наглядового органу РФ, що надійшло в їхнє розпорядження.

"В якості заходів розглядаються економічні обмеження, передбачені Федеральним законом "Про діяльність іноземних осіб в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в якості економічних обмежень пропонується ввести заборону на розміщення реклами, пошукову видачу, а також обмежити платежі та грошові перекази.