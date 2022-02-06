Лікарі розповіли, що таке "Селен" та в чому його користь для здоров'я

Існує безліч речовин, без яких органи та системи людини не здатні виконувати своїх функцій та забезпечувати метаболічні процеси. Проте існує мінерал, який бере першочергову участь у перетравленні калорій. Йдеться про селен – мікроелемент, який ми отримуємо з харчових джерел та добавок, повідомляє Обозреватель.

Участь у забезпеченні метаболізму – не єдина перевага селену. Сайт проаналізував інформацію та розповів, для чого він потрібен та як поповнити його запаси.

Протизапальна та антиоксидантна дія

Постійний зовнішній вплив вільних радикалів наносить шкоду організму. Селен здатний урівноважувати окисні процеси та зменшувати пошкодження клітин. Дослідження свідчать, що селен виробляє селенопротеїни, які, своєю чергою, чинять антиоксидантну дію.

Також мінерал здатний знижувати рівень СРБ (С-реактивного білка), який підвищується під час запальних та аутоімунних захворювань.

Покращення роботи щитоподібної залози

Саме у цій залозі селен сконцетрований найбільшою мірою та допомагає регулювати її роботу. Водночас саме цей орган відповідальний за метаболічні процеси, завдяки виробленню необхідних гормонів.

Науковці зазначають, що дефіцит мінералу може призводити до серйозних захворювань, наприклад, гіпотиреозу, хвороб Хашимото чи Грейвса.

Зміцнення імунітету

Постійна нестача селену в організмі ослаблює захисні функції та призводить до того що навіть банальна застуда може прогресувати та викликати ускладнення. Є факти, що у найскладніших випадках це може призводити до повної серцевої недостатності.

Тож повноцінне споживання селену захищає імунні клітини та сприяє виробленню антитіл для боротьби із вірусними та бактеріальними інфекціями.

Допомога під час вагітності

Окрім загальної підтримки гормональної системи, яка є вкрай важливою під час вагітності, селен здатний знижувати ризик прееклампсії – грізного ускладнення, яке супроводжується високим тиском, набряками та наявністю білка у сечі.

Аналіз показав, що додавання 60-100 мкг селену на день до раціону протягом близько 6 місяців знижували ризик на 72%.

Підтримує когнітивні функції

Відома хвороба Альцгеймера – не єдине неврологічне захворювання, яке порушує мозкову діяльність. Не менш загрозливими є синдром Паркінсона або розсіяний склероз.

Оскільки на роботу мозку згубний вплив чинять вільні радикали, а селен має антиоксидантну дію, то він може допомогти у збереженні чи подовженні когнітивного здоров’я.

Норма споживання селену на день буде залежати від віку та загального стану людини. Так, для немовлят вона складає 20 мкг, для підлітків – 80 мкг, для жінок – 100-110 мкг, а для чоловіків – 140 мкг. Слід зазначити, що надлишок селену теж не є корисним, адже може призводити до висипань, нудота, неприємного запаху з рота, діареї, ламкості волосся та нігтів тощо.

Медичні компанії пропонують різні форми селену, однак якщо ваш раціон правильно збалансований і ви отримуєте його у достатній кількості зі звичайних продуктів, то у добавках може не бути потреби.

Видання МedicalNewsToday після консультування з дієтологом Кімберлі Роуз-Френсіс назвало перелік продуктів із найвищим вмістом селену.

До основних належать:

Горіхи

Тунець

Палтус та сардини

Збагачені макарони

Креветки

Смажена шинка

Курятина та яловича печінка

Коричневий рис

Сир та яйця

Хліб

Квасоля

Як бачимо, користь селену є надзвичайно великою, а його дефіцит може спричиняти серйозні порушення у роботі систем організму. Насправді мінерал міститься у багатьох звичних для нас продуктах, тому поповнити його рівень не складно. Варто збалансувати раціон таким чином, щоб отримувати з їжі максимальну кількість поживних речовин, які допоможуть продовжити здорове та повноцінне життя.