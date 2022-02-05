Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО до жовтня

Єнс Столтенберг не планує йти з посади генерального секретаря НАТО до встановленого терміну і зробить це, як і планувалося, у жовтні поточного року, повідомляє Укрiнформ.

«Я не полишаю посаду, я залишатимусь, і для НАТО не буде жодних змін. Мій термін спливає цього жовтня, тоді моя служба завершиться, як і планувалося. Тож я на 100 відсотків сфокусований на моїх обов’язках в НАТО» , - сказав генеральний секретар Альянсу в ефірі каналу MSNBC.

Столтенберг додав, що коли термін завершиться, він повернеться до Норвегії та обійме посаду керівника Національного банку країни.