Росія продовжує мілітаризацію Криму - NYT

За останні два тижні Росія додатково розмістила в тимчасово окупованому Криму 10 тисяч військовослужбовців, у тому числі мотострілкові та повітряно-десантні підрозділи, повідомляє Укрiнформ.

Як йдеться в матеріалах The New York Times, посилення військової присутності РФ на окупованому півострові підтверджують нещодавно опубліковані супутникові знімкам. Вони показують розгортання численних наметових містечок поблизу скупчень військової техніки, що свідчить про прибуття військ.

Крім десятків тисяч військових, які вже розміщені в Криму, РФ нещодавно направила на півострів дві батальйонні тактичні групи - близько 1 тисячі військовослужбовців, а також танки, бронетехніку та артилерію. Зокрема, дві групи повітряно-десантних військ прибули десятьма ешелонами разом з бронетехнікою.

За інформацією NYT, кілька підрозділів переведені у стан найвищої боєготовності, зокрема морські піхотинці, дислоковані поблизу Керченської протоки та у штабі Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Війська в інших районах переведені в стан бойової готовності нижчого рівня.

Окрім скупчення військ у Криму, додає американське видання, у Чорному та Азовському морях розгорнуто російські військово-морськими сили. У квітні минулого року Росія відправила в регіон Каспійську флотилію для навчань і залишила там кілька великих десантних кораблів.