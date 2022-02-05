Депутата Тернопільскої облради судитимуть за погрози журналістові

Депутат Тернопільської обласної ради постане перед судом за обвинуваченням у погрозах журналістові, повідомляє Укрінформ.

За версією слідства, 7 квітня 2021 року депутат облради після опублікованого на Фейсбук-сторінці друкованого ЗМІ допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації, передає пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

"Депутат органу місцевого самоврядування відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо депутата Тернопільської обласної ради за обвинуваченням в умисній погрозі насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років або арешт терміном до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.