Курс валют НБУ на 5 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 5 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 4 февраля, остается стабильным на уровне 28.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 38.41 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 30.66 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.04 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 5 февраля 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.270100
|EUR
|Евро
|31.919800
|RUB
|Рубль
|0.370770
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.407800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.660100
|PLN
|Польский злотый
|7.042500