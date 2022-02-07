Названий спосіб визначити наявність діабету за незвичайним присмаком у роті

Американські лікарі Клівлендської клініки назвали один із найпростіших способів зрозуміти, чи є у людини діабет. За їхніми словами, наявність захворювання визначається за незвичайним присмаком, який з'являється у роті у діабетиків, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці пояснили, що коли в ротовій порожнині без видимих причин виникає стійкий солодкий присмак, це говорить про те, що організм не може регулювати рівень цукру в крові. Це, своєю чергою, є провісником діабету.

У міру розвитку діабету у пацієнта спостерігаються порушення у роботі підшлункової залози, що призводить до того, що організм поступово стає не в змозі забезпечити стабільний рівень цукру в крові, через що відбувається його зростання. Разом з цим порушується чутливість до цукрознижуючого гормону інсуліну, або його виробляється недостатньо. У крові підвищується концентрація цукру, що призводить до появи у роті солодкуватого присмаку, розповіли медики.