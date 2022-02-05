Вторгнення РФ до України: Bild розписав можливий сценарій

У РФ підготували план дій в Україні на випадок вторгнення на її територію та встановлення контролю за великими містами, повідомляє Дзеркало тижня.

Влада РФ створить так звану "народну раду" — маріонетковий парламент, який оголосить чинну Верховну Раду незаконною, пише Bild з посиланням на звіт зовнішньої розвідки. У фіналі такої операції буде включення України до союзної держави Росії та Білорусії.

Bild повідомляє, що армія Росії після свого вторгнення до України знищить ЗСУ в польових умовах, а потім проведе облогу великих міст і паралельно активізує в них заздалегідь розміщені агентурні осередки.

Завдання осередків полягає у створенні проросійського керівництва, яке має домовитися "про капітуляцію та здачу" міст. Після отримання контролю над усіма великими містами України влада РФ створить "народну раду" з представників, які пройшли відбір спецслужб.

Ілюстрація Bild

Саме цей орган створить в Україні "фейковий уряд" та "маріонетковий режим", а ФСБ вже зараз "готове проросійські групи для розгортання в Україні".

Новий маріонетковий уряд України оголосить надзвичайний стан у країні та створить систему таборів для "незгодних українців". Також воно має "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії", результатом якого стане оновлена Союзна держава "з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою".

Згідно з повідомленням Bild, повномасштабне вторгнення армії РФ може відбутися вже в лютому, але не пізніше березня і у тому випадку, "якщо президент Росії Путін не передумає".

Посольство РФ у ФРН у коментарі виданню назвало представлений сценарій "сумішшю спекуляцій та чуток".

Про те, що в планах Росії привести до влади в Україні проросійського лідера ще в січні заявляла Велика Британія, а США в лютому повідомили, що російська влада може зняти фейкове відео про напад на територію Росії або російськомовних жителів Донбасу, щоб створити цим привід для вторгнення до України.