Блінкен слідом за Джонсоном записав ролик на підтримку України
Державний секретар США Ентоні Блінкен, слідом за прем'єром Британії Борисом Джонсоном розмістив відеоролик на підтримку України, повідомляє Дзеркало тижня.
Глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.
“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені”, — написав Блінкен у коментарі до ролика.