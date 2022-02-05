Блінкен слідом за Джонсоном записав ролик на підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен, слідом за прем'єром Британії Борисом Джонсоном розмістив відеоролик на підтримку України, повідомляє Дзеркало тижня.

Глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022