Вибух газу в Запоріжжі: на відновлення будинку виділили майже 1,5 млн

Депутати Запорізької міської ради виділили 1 млн 450 тис. грн на виконання робіт у будинку, де наприкінці січня стався вибух газу.﻿ Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю на позачерговій сесії міської ради, повідомляє Укрiнформ.

"Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради доручено збільшити видатки по заходу "Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду" у розмірі 1 млн 450,000 тис. грн на виконання проєктних робіт по об’єкту “Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій, які постраждали внаслідок вибуху у житловому будинку №43 на вул. Франка" , - йдеться у прийнятому рішенні.

28 січня близько 4-ї години ранку в Запоріжжі у квартирі на другому поверсі будинку №43 на вулиці Франка стався вибух побутового газу. Загинуло дві особи, ще одна дістала поранення. Вибуху зруйнував сім квартир та пошкодив фасадну стіну.

Наразі до своїх квартир повернулись жителі 1-го, 3-го та 4-го під’їздів. Міська влада запропонувала людям тимчасове житло. Постраждалим виплатять компенсацію з міського бюджету в розмірі 12 прожиткових мінімумів (це близько 28 тисяч гривень).

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 270 КК - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.