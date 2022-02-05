Вчора щеплення від COVID-19 отримали понад 76 тисяч українців

В Україні за минулу добу, 4 лютого, прищепився від коронавірусу 76 350 осіб. Першу дозу отримали 22 352 осіб, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали дві дози – 14 758 350, отримали додаткову дозу вакцини 20 040 осіб, а бустерну дозу – 444 730.

Всього зроблено 30 665 677 щеплень.