Розумков звернеться до Конституційного суду щодо призначення голови ДБР

Ексспікер Верховної Ради та голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності закону при призначенні директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, повідомляє Новое время.

В ефірі Свобода слова Савіка Шустера він заявив, що під час призначення Сухачова було порушено Конституцію України.

"Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми звертатимемося, я впевнений, що колеги до цього приєднуватимуться, до Конституційного суду щодо оскарження цього указу" , — заявив він.

При цьому Разумков упевнений, що президент України Володимир Зеленський нібито поінформував про незаконність такого указу.