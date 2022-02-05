Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає гривня перейшла від падіння до зміцнення. Національному банку довелося три дні з п'яти проводити інтервенції, викуповуючи надлишки пропозиції доларів, щоби підтримати вітчизняних експортерів.

Торги на міжбанку﻿ відкрилися у понеділок 31 січня на позначці 28,55/28,68 гривні (відповідно, «бід»/«оффер»). Цього дня головними продавцями валют стали самі банки. Необхідність приведення валютної позиції до нормативів НБУ змусила їх розпочати продавати надлишки валюти від самого ранку. Національний банк був змушений вийти з інтервенцією та купити майже 180 млн доларів, виручаючи банки. Наступного дня він знову вийшов із покупкою, щоправда, цього дня охочих купити валюту вистачало і без нього.

2 і 3 лютого регулятор не з'являвся на ринку: попит забезпечували компанії-нерезиденти, які конвертували отримані дивіденди. У п'ятницю, 4 лютого, перевищення пропозиції над попитом було настільки відчутним, що Нацбанку знову довелося рятувати ситуацію. Регулятор протягом однієї торгової сесії провів три інтервенції поспіль, опускаючи цінник на покупку послідовно з 28,13 до 28,12, а згодом до 28,11 гривень. Усього за тиждень золотовалютні запаси НБУ зросли на 333,7 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 28,12/28,13 гривень – на 56 копійок на купівлі та на 59 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара протягом тижня рухався строго за безготівковим, повторюючи найменші його коливання. При цьому до кінця тижня готівковий «американець» коштував дешевше за безготівковий. Вранці понеділка 31 січня в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 28,63-28,65 гривні, а ввечері п'ятниці 4 лютого - по 28,07-28,08 гривні. За тиждень він подешевшав на 56 копійок.

Євро на FOREX цього тижня виріс на 344 пункти – з 1,1138 до 1,1482 долара. Спочатку це відбувалося в результаті технічної корекції на тлі загального послаблення американського долара проти провідних світових валют. У четвер 3 лютого додаткове прискорення євровалюті надали висловлювання президента ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після закінчення засідання правління Європейського центробанку щодо процентної ставки. Попри те, що ставку залишили без змін, було висловлено серйозне занепокоєння високою інфляцією в Єврозоні. Інвестори всього світу сприйняли ці слова як натяк на швидке підвищення процентної ставки ЄЦБ, і євро почали купувати ще активніше. І лише публікація сильних даних із зайнятості в США в п'ятницю 4 лютого і подальше зміцнення долара дещо загальмували зростання євровалюти.

Закрили тиждень на рівні 1,1454 – на 310 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро на минулому тижні змінювався дуже динамічно під впливом двох різноспрямованих векторів: зростання євро на FOREX та зміцнення гривні в Україні. Зранку понеділка 31 січня євро у столиці продавали по 32,08-32,10 гривень; увечері того ж дня він здешевшав до 31,80 гривень. Вранці п'ятниці 4 лютого євро подорожчало до 32,25-32,30 гривень, а надвечір – подешевшало до 32,05-32,10 гривень, повернувшись до ціни початку тижня.

Зниження геополітичної напруги після висловлювань міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, а також підвищення світових цін на нафту до багаторічних максимумів позитивно позначилися на російському рублі, який до п'ятниці зміцнився до 75,65 руб/$. Закрили тиждень на позначці 75,80 руб/$ (на 2 рублі та 28 копійок краще, ніж тижнем раніше). Готівковий карбованець у Києві у вівторок 1 лютого ненадовго подешевшав до 3,64-3,65 гривень за 10 рублів; в решту днів його стабільно продавали по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Зниження геополітичної напруженості стало головним позитивним моментом минулого тижня. Варто припустити, що така теж пройде спокійно. Іноземні інвестори поступово починають заспокоюватися: минулого тижня з'явилися перші ознаки зниження відтоку капіталу з України, хоча про припинення тенденції говорити ще зарано. Наступного тижня очікується збільшення пропозиції валюти від експортерів, у яких вже закінчується гривня, отримана наприкінці січня в рамках виплат компенсації ПДВ.

Все це разом узяте створює передумови для продовження подальшого зміцнення гривні, хоча темпи зміцнення наступного тижня будуть явно меншими. Якщо Національний банк не жорстко гальмуватиме цей процес масованими інтервенціями з купівлі валюти, наступного тижня безготівковий, а слідом за ним і готівковий долар може опуститися нижче за рівень 28 гривень і дійти до 27,80-27,90 гривень. Діапазон для готівкового долара наступного тижня – 27,80-28,40 гривень.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня зрушуємо вгору: 1,1300-1,1610 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 31,70 до 32,30 гривень за один євро.

Зміцнення рубля може продовжитися і наступного тижня, проте йому навряд чи вдасться пробити рівень 75 руб/$. У коридорі 75-77 руб/$ російська валюта торгуватиметься протягом наступного тижня. В Україні готівковий рубль продовжуватиме продавати в межах діапазону 3,60-3,80 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,63-3,75 гривень за 10 російських рублів.