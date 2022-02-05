Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Ярмоленка

Футбольна асоціація Англії звинуватила нападника національної збірної України і лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка у незаконній рекламі букмекера, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відзначається, що український футболіст порушив пункт 8.5 правил асоціації і як представник англійського футболу не міг співпрацювати з букмекерами.

У FA також вказали, що Ярмоленко став обличчям однієї з українських букмекерських компаній. Ярмоленко підписав амбасадорський договір з одним з букмекерів ще під час ігор за дортмундську "Боруссію".

До п'ятниці, 18 лютого, Андрій Ярмоленко повинен відреагувати на звинувачення в рекламі ставок на спорт.

Якщо звинувачення будуть доведені, то українському форварду "Вест Хема" загрожує дискваліфікація або грошовий штраф.

Додамо, що 32-річний українець в поточному сезоні провів 21 матч за "Вест Хем" у всіх турнірах і забив один м'яч при трьох гольових передачах.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"