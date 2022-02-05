У Німеччини попередили про негативні наслідки запуску "ПП-2"
Віцеканцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек впевнений, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу. Представник "зелених" в уряді впевнений, що Росія може використовувати газопровід проти Німеччини, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це він заявив у інтерв'ю виданню Funke.
"Геополітично" Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок", - сказав він.
За його словами, "Північний потік-2" збільшує потребу в диверсифікації поставок газу.
"Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини", - додав він.
Якщо Росія нападе на Україну,
"можливі будь-які санкції, які змусять Росію піти", - сказав Хабек.
За його словами, ситуація зараз хитка, метою повинна бути деескалація.
"У той же час справедливо те, що США і Європейський Союз одноголосно заявили: якщо Росія вторгнеться в Україну, вона заплатить за це високу економічну ціну", - додав він.