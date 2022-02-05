Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "ПП-2"

Віцеканцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек впевнений, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу. Представник "зелених" в уряді впевнений, що Росія може використовувати газопровід проти Німеччини, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Funke.

"Геополітично" Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок" , - сказав він.

За його словами, "Північний потік-2" збільшує потребу в диверсифікації поставок газу.

"Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини" , - додав він.

Якщо Росія нападе на Україну, "можливі будь-які санкції, які змусять Росію піти" , - сказав Хабек.

За його словами, ситуація зараз хитка, метою повинна бути деескалація.