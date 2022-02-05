США дізналися про плани РФ провести навчання з використанням ядерної зброї

Американські військові і розвідка вважають, що Росія планує у лютому провести масштабні навчання із застосуванням ядерної зброї, повідомляє Новое время.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерело в Конгресі США.

Видання зазначає, що це буде попередженням для НАТО не втручатися, якщо президент РФ Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну.

За словами співрозмовника FT, про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за закритими дверима.

У матеріалі зазначено, що Росія зазвичай проводить навчання із використанням ядерної зброї. Вони включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря та повітря. Але США вважають, що Путін вирішив перенести їх на початок року, щоб продемонструвати силу у випадку, якщо він накаже своїм військовим продовжувати вторгнення в Україну.

У США вважають, що оптимальним часом для російського вторгнення буде середина лютого — кінець березня.