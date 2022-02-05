Ці помилки непомітно псують життя і роблять вас нещасними

Зіпсувати своє власне життя і позбавити себе щастя здатна кожна людина. В основному всі негативні установки та схильності до помилок закладені в наших власних головах, повідомляє РБК-Україна.

Які фактори, які сильно ускладнюють і псують наше життя та на що потрібно звернути увагу – читайте нижче.

Людині потрібно усвідомлювати, що в житті є місце всьому – радощам, приємним сюрпризам, неприємностям, негативу і проблемам. В реальності жити без прикрощів неможливо.

Крім того, потрібно жити так, як вам хочеться, а не так, як хочуть інші люди або нав'язує суспільство.

Люди часто вступають до інституту, який був обраний під впливом зовнішніх факторів. А потім ходять на нелюбиму і нецікаву роботу, живуть з тими, хто їм не дуже підходить. А в більш зрілому віці вони починають відчувати порожнечу і повну байдужість до свого життя. І це ключові помилки, які псують наше життя.

Супутник життя

Зруйнувати своє життя можна швидко і легко, вибравши в супутники життя не ту людину. Час прийшов, вагітність, батьки наполягали, друзі схвалили, самотність замучила, ми дуже схожі, удвох буде легше – ось ці причини спонукають нас вступати в шлюб з тими, хто нам не підходить.

Але партнер по життю - це не покупка машини або квартири. Суспільство нам нав'язує погляди, думки й ми прислухаємося до голосів ззовні, а не до своїх власних.

Потрібно знайти справжню любов, як би це пафосно не звучало. У відносинах вам повинно бути тепло, затишно і легко. Ваш партнер повинен стати справжнім близьким другом, з яким дійсно буде нестрашно "в горі, і в радості".

Не варто рятуватися від самотності та боятися, що ви нікому не будете повинні. Коштом іншої людини ці проблеми не вирішуються, а часом стає тільки гірше.

Вибір не тієї людини істотно псує наше життя і найстрашніше – розуміння цієї помилки приходить дуже пізно, коли в родині є діти, іпотека, спільний бізнес і не один рік спільного життя. І зруйнувати все це неймовірно страшно.

Терпіння

Люди постійно терплять - погане ставлення від інших, приниження на роботі або вдома, відсутність необхідних речей в житті. Доводиться терпіти та відмовлятися від найважливішого: мрії, реалізації амбіцій, щастя, задоволень, близьких людей, інтересів.

Психологи постійно нагадують про те, що людина повинна отримувати задоволення від життя, а не мучиться і терпіти незручності, боротися з вічними проблемами та неприємностями.

І дійсно, вміння сказати "ні" в будь-якій ситуації, швидше вас призведе до щастя та усвідомленості. Спробувати ніколи не пізно і можна почати з чогось невеликого - відмовитися від якогось заходу, який вам нецікавий.

Від прохання колеги зробити роботу, до якої ви не маєте відношення. Від людини, яка не приносить у ваше життя нічого хорошого. Та хоча б від торта, яким ви намагаєтеся заїсти свою печаль.

Минуле

Зруйнувати своє життя можна постійними думками про минуле. Боязнь відпустити минуле і почати з чистого аркуша зіпсувало чимало доль. Близькі люди, яких ми не можемо відпустити, хоча їх давно вже немає в нашому житті.

Помилки, які ми зробили і які не дають нам спокою. Питання, на які так і не знайдені відповіді. Втрати, які ми оплакуємо роками, і не можемо знайти в собі сили рухатися далі. Все це потрібно залишати в минулому.

У кожної людини є в минулому хороше і погане і зректися повністю від усього неможливо. Але не варто всьому цьому дозволяти впливати на сьогодення і майбутнє.

Потрібно розуміти, що змінити минуле неможливо. Можна аналізувати свої помилки та виправляти їх у міру можливості, щоб позбутися від почуття провини. І постійні зависання в минулому вас позбавляють шансів, успіху, мотивації, бажання жити, знижують самооцінку і не дають в сьогоденні досягти бажаного.

Жити потрібно в теперішньому часі, приймати правильні та обдумані рішення, здійснювати вчинки та дивитися тільки вперед.

Порівняння з іншими людьми

У кожної людини свій шлях в житті та постійне порівнювання з іншими людьми може принести тільки шкоду. Хтось у 25 років побудував власний бізнес, народив двох дітей, отримав третю вищу, відвідав 7 країн за один рік – і вам всього цього хочеться.

Але суть в тому, що вам потрібно визначитися, чого хочете саме ви. У кожної людини скриня з мріями своя і не потрібно визначати список бажаного в порівнянні з досягненнями інших людей.

Найважливіше - це те, що ви самі думаєте про себе. А не те, що про вас думають інші люди. Важливо те, чого хочете саме ви, а не що вам нав'язує суспільство, родичі та красиві картинки в Інтернеті. Повірте, за кожною фотографією успіху і щастя ховається багато праці, розчарувань і неприємностей.

Спілкування

Практично всі проблеми сучасного суспільства в будь-яких стосунках - від неможливості висловлювати свої справжні почуття та емоції. Ми не вміємо пояснювати, бути відвертими, говорити правду.

Ми лукавимо, щоб не образити. Приховуємо, щоб не відкриватися іншій людині через страхи. Ховаємо себе справжніх через нерозуміння з боку. Ми втрачаємо найближчих через те, що вчасно не сказали про свої почуття, бажання і наміри.

Будьте відверті хоча б з найближчими друзями та рідними. Говоріть їм про те, як їх цінуєте, як любите, як вам важлива їх підтримка і турбота, як важливі вони самі.

Страх

Не дарма психологи стверджують, що більшість наших проблем у дорослому віці – з дитинства. І в 80% випадків - це правда. Тільки подивитися в очі цій правді можуть небагато людей.

Наші взаємини з іншими людьми наповнені страхами й від цього руйнуються. Дитина в дитинстві постійно шукала схвалення батька, чекала похвали, хотіла стати значущим об'єктом – і це вона тягне з собою і в доросле життя. І рухає ним один страх - його не люблять.

Ми боїмося бути відвертими, боїмося любити, боїмося взяти планку вище, боїмося відмовити в чомусь, боїмося різко поміняти щось у своєму житті, боїмося чесності або болю.

І це призводить до того, що людина топчеться на одному місці, не намагається зробити своє життя кращим і яскравішим. Позбавляє себе задоволення, чогось нового, любові та щастя.

Стереотип

Суспільство нам нав'язує багато з того, що насправді не потрібно в нашому житті. Як правильно жити, як ростити дітей, як будувати стосунки, як вибирати роботу, що потрібно для успіху і з ким пов'язувати своє життя. І навіть - у що вірити, як одягатися і що належить нам за віком.

Ці установки здатні не просто заважати нам насолоджуватися життя, а повністю його зруйнувати. Немає насправді ніяких параметрів, які б чітко визначали, що потрібно людині і як вона повинна жити правильно.

Найстрашніший стереотип - про кохання. Як воно виглядає, що людина має відчувати та як мають розвиватися серйозні стосунки, по якому сценарію.

Правильно жити - це в ладу з самим собою, в гармонії з собою, з близькими та навколишнім світом, з природою. З розумінням і усвідомленням своїх бажань, прагнень, цілей і з діями, які спрямовані на щастя.