Меган Маркл поділилася секретом краси

У дружини принца Гаррі з королівської родини Великобританії Меган Маркл бездоганна фігура. На її образ не вплинуло навіть народження двох дітей. Зберігати стрункі форми герцогині допомагає здорове харчування та регулярний фітнес. Це поєднання вона вважає "балансом", повідомляє Обозреватель.

Як пише Express, Меган Маркл працює над своїм тілом не безупинно. Проте вдається до різних вправ, у тому числі, домашніх тренувань, пілатесу, який вважає найкращим для тіла, і йоги, якою займається в темній кімнаті при свічках. Духовна практика передалася їй від матері, яка була інструктором.

Меган Маркл дозволяє собі розслабитись.

"Я дозволяю собі розкіш відпочинку. Ми всі неймовірно зайняті і жонглюємо стількома речами, але мені завжди потрібна година, щоб просто розслабитися, подивитися безглуздий телевізор, пообніматися зі своїми собаками і насолодитися келихом вина. Це все частина інвестицій. Це баланс" , – сказала представниця монаршої сім'ї.

Меган Маркл займається йогою. Джерело: Instagram @meghanmarkle_official

Також герцогиня Сассекська додала, що за допомогою фізичних вправ покращує своє психологічне здоров'я.

"Іноді думка про тренування здається абсолютно жахливою, але я завжди нагадую собі про те, як добре це буде потім. Ейфорія майже" , – додала Маркл.

Що стосується їжі, то дружина принца Гаррі вживає вегетаріанські страви протягом тижня, а на вихідних балує себе різними смаколиками.

"Це не дієта – це спосіб життя" , – підсумувала королівська особа.

Фігура Меган Маркл не змінилася після народження двох дітей. Джерело: Instagram @meghanmarkle_official

Коротко про представницю монаршої сім'ї: