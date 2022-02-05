Австрія запровадила обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Закон про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідний закон, схвалений парламентом, напередодні був підписаний президентом Республіки і канцлером, повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до закону, вакцинація буде обов'язковою для громадян країни старше 18 років. До 15 лютого всі не щеплені жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро. Тюремний термін законопроектом не передбачений.

З квітня почнуть штрафувати за недотримання термінів вакцинації. Згідно з документом, вимога про обов'язкову вакцинацію діятиме до 31 січня 2024 року.

Виняток з обов'язкової вакцинації становлять громадяни до 18 років, вагітні та особи, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями.