Україна на 72 години відключитися від енергомереж Росії та Білорусі - Welt

Наприкінці лютого Україна має намір на 72 години відключитися від енергомереж Росії та Білорусі в рамках тесту та перейти на роботу в ізольованому режимі, повідомляє Новое время.

Про це пише німецьке видання Welt.

За даними Welt, на початку 2023 планується підключення до енергосистеми Західної Європи.

Повідомляється, що Україна планує здійснити два тестові відключення — з 24 по 26 лютого та влітку.

Радник держсекретаря США з енергетичної безпеки Амос Гогштейн у розмові з урядом ФРН позитивно відреагував на плани України.

"Таким чином Україна рішуче заявляє про своє бажання бути пов'язаною з Європейським Союзом. Я дуже сподіваюся, що інтеграція електроенергетичної системи відбудеться цього року" , — сказав Гогштейн.

В Укренерго заявили виданню, що якщо після тестового відключення не вдасться назад підключитися до мережі, українська система має достатній "запас міцності" для ізольованої роботи протягом довгого часу.

За даними видання, російський Системний оператор Єдиної енергетичної системи повідомляв, що готовий до співпраці з Україною щодо відключення, а після тесту буде проведена синхронізація із системами Росії та Білорусі.