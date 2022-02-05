Західні дипломати не розуміють поведінку Зеленського – The Economist

Західні дипломати висловлюють здивування риторикою президента України Володимира Зеленського, який вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас заперечуючи ймовірність повномасштабної війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у статті британського журналу The Economist "Чому президент України применшує загрозу з боку Росії".

У статті йдеться про розкол у риториці та аналітиці між Україною та США. У той час як американці попереджають про неминуче вторгнення Росії – президент України, схоже, вважає, що найбільша загроза йде зсередини.

"Світ досі спостерігає і чекає, чи не вторгнеться Росія в Україну. Як не дивно, президент України залишається надзвичайно спокійним. Володимир Зеленський дорікнув іноземним лідерам у їх жахливій риториці та припустив, що військова загроза Росії не є чимось новим" , – пише видання.

Однак, якщо все ж відбудеться повномасштабне вторгнення – рішення Зеленського применшити ризики може коштувати йому довіри з боку суспільства.

Західні дипломати відзначають, що Зеленський вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя.

Зазначається, що значна частина зовнішньополітичного істеблішменту Вашингтону цього тижня приїхала в Київ, щоб не тільки показати підтримку, але й зустрітися з урядом, щоб безпосередньо пояснити ризики вторгнення.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ 1 лютого і зауважив, що зараз Росія проводить "найбільшу демонстрацію ворожості до України за все наше життя".

Нагадаємо, напередодні CNN з посиланням на анонімного українського топ-чиновника повідомило, що телефонна розмова Байдена і Зеленського пройшла не дуже добре нібито через розбіжності з приводу оцінок рівня ризику вторгнення Росії в Україну. Американський президент начебто попередив, що вторгнення Росії є практично неминучим, з чим не погодився президент України.

Згодом президент Зеленський підкреслив, що у чинної української влади немає непорозумінь із президентом США щодо оцінки загрози масштабного вторгнення російських військ до нашої країни. Водночас Зеленський заявив, що паніка, яку спричинили повідомлення про можливий наступ Росії на Україну, нанесла українській економіці збитків у розмірі 12,5 млрд грн. На його думку, найбільшим ризиком для суверенітету України є дестабілізація ситуації всередині країни.

За повідомленням видання Politico, президент України Володимир Зеленський побоюється, що США можуть навмисно роздувати загрозу вторгнення Росії – зокрема для того, щоб підготувати ґрунт для укладення угоди з Кремлем щодо Донбасу.