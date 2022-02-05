Макрон та Джонсон вважають дипломатію пріоритетом у ситуації з Україною

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон вважають пріоритетним завданням пошук дипломатичного шляху виходу із напруженої ситуації, що склалася навколо України, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві, поширеній у суботу канцелярією глави британського уряду за підсумками телефонної бесіди двох лідерів.

"Лідери ознайомили один одного з ходом переговорів з міжнародними партнерами, що проводилися обома сторонами, торкнувшись і відбувся цього тижня візит прем'єр-міністра до Києва. Вони погодилися з тим, що пошук дипломатичного рішення в умовах напруженості, що спостерігається, повинен залишатися першочерговим пріоритетом" , - йдеться в документ.

Джонсон і Макрон домовилися співпрацювати у виробленні санкцій, які можуть бути застосовані щодо Росії у разі нібито запланованого Москвою вторгнення в Україну, йдеться у заяві.

"Прем'єр-міністр і президент підкреслили, що НАТО має зберігати єдність перед російською агресією. Вони домовилися продовжувати спільну роботу з підготовки пакету санкцій, які негайно набудуть чинності у разі подальшого вторгнення РФ в Україну" , - наголошується в документі.