Пугачова на рідкісному сімейному фото зачарувала мережу

У соцмережах зовсім мало фото з Аллою Пугачовою та її дітьми-двійнятами - Гаррі та Лізою. Тому її чоловік Максим Галкін вирішив виправити ситуацію і показав розкішну Примадонну в продуманому образі, повідомляє УНІАН.

Знімок чоловік Алли Борисівни опублікував на своїй сторінці в Instagram і супроводив його написом: "Гарік зібрався на риболовлю".

На фотографії Пугачова постала в чорній балахоністій міді-сукні. Доповнила вона образ черевиками-челсі, модним масивним ланцюжком. Також вона обрала сумочку в тон вбранню. Звертає на себе увагу зачіска артистки - скандинавський блонд з чубчиком. Її каре вже відросло і дуже їй личить.

Зазначимо, що зірка в свої 72 роки має розкішний вигляд. Дописники теж це оцінили й захопилися красою знаменитості: "Красуня", "Як ровесниця Галкіна", "Яка хороша сім'я".

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