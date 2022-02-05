Пугачова на рідкісному сімейному фото зачарувала мережу

Пугачова на рідкісному сімейному фото зачарувала мережу
Фото: Instagram

У соцмережах зовсім мало фото з Аллою Пугачовою та її дітьми-двійнятами - Гаррі та Лізою. Тому її чоловік Максим Галкін вирішив виправити ситуацію і показав розкішну Примадонну в продуманому образі, повідомляє УНІАН.

Знімок чоловік Алли Борисівни опублікував на своїй сторінці в Instagram і супроводив його написом: "Гарік зібрався на риболовлю".

На фотографії Пугачова постала в чорній балахоністій міді-сукні. Доповнила вона образ черевиками-челсі, модним масивним ланцюжком. Також вона обрала сумочку в тон вбранню. Звертає на себе увагу зачіска артистки - скандинавський блонд з чубчиком. Її каре вже відросло і дуже їй личить.

Зазначимо, що зірка в свої 72 роки має розкішний вигляд. Дописники теж це оцінили й захопилися красою знаменитості: "Красуня", "Як ровесниця Галкіна", "Яка хороша сім'я".

Особисте життя Алли Пугачової: що відомо

  • Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися в 2011 році. Для співачки це п'ятий шлюб.
  • Пара виховує двох дітей, народжених сурогатною матір'ю - Лізу і Гаррі.
  • Навколо сім'ї Пугачової-Галкіна не раз виникали чутки про розлучення. ЗМІ писали про роман гумориста з російською ведучою Барановською.
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