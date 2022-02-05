Зеленський і Мішель обговорили ситуацію на кордонах України

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили розвиток подій у регіоні біля кордонів України, повідомляє УНІАН.

Про це Мішель повідомив у Twitter.

"Цього ранку знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, аби розглянути останні зміни в регіональній ситуацій" , - заявив Мішель.

"Я знову підтвердив міцну солідарність з Україною" , - заявив Мішель.

Своєю чергою, як повідомив Зеленський у Twitter, він обговорив з Мішелем деескалацію ситуації довкола України в межах усіх наявних форматів.