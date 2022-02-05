Столтенберг заявив про продовження воєнного нарощення РФ біля кордонів України

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України, повідомляє УНІАН.

Про це Столтенберг заявив у Twitter.