Столтенберг заявив про продовження воєнного нарощення РФ біля кордонів України
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг поінформував президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України, повідомляє УНІАН.
Про це Столтенберг заявив у Twitter.
"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", - заявив Столтенберг.