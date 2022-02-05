Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 6 лютого 2022 року попереджає про небезпечний період, коли потрібно строго розраховувати і сили, і витрати, і що говориш. Найкраще займатися короткостроковими справами, на реалізацію яких не піде багато зусиль, повідомляє УНІАН.

Не можна брехати, піддаватися на провокації та метушитися. Зате самопочуття росте разом із Місяцем, а добрі побажання збуваються: тому варто бути щедрішими на позитивні думки і побажання.

Овен

Вас можуть несподівано смикнути по роботі або просто на вас чекає неприємна телефонна розмова. Намагайтеся контролювати, що говорите співрозмовнику – це в ваших інтересах.

Телець

Гармонійний продуктивний день: ваші висловлювання сьогодні забезпечать вам славу геніальної (хоча і трохи навіженої) людини.

Відмінний час для активного відпочинку.

Близнюки

Потрібно чітко формулювати свої думки - інакше будь-які переговори затягнуться. Але про все, що стосується роботи і фінансів, сьогодні вдасться домовитися на вашу користь.

Рак

Не можна осягнути неосяжне: вибирайте роботу собі під силу і за вмінням, а решту делегуйте або залиште на милість професіоналам.

Корисно зайнятися фізичними тренуваннями, а після – прийняти розслаблюючу ванну.

Лев

Постарайтеся приборкати свої емоції та свої вимоги до оточуючих: чим спокійніше і з більшою кількістю аргументів ви поясните, чого хочете – тим швидше й охочіше вам підуть назустріч.

Діва

Не встрявайте в конфлікти (особливо щодо роботи) і прислухайтеся до порад (особливо, якщо вони від коханої людини) – ось сценарій успішного дня.

Для зміцнення здоров'я можна спробувати ароматерапію.

Терези

Робота сьогодні даватиметься важко. Краще даремно і не витрачати сили і нерви – а спокійно відпочити: можна – наодинці, можна – в компанії улюблених людей.

Скорпіон

Настала пора поговорити з начальником про обсяг ваших функціональних обов'язків. Інакше ви ризикуєте потонути під завалами роботи.

Стрілець

Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом: від цього залежить успіх будь-яких переговорів сьогодні.

У плані здоров'я побережіть зв'язки, а бізнес-гороскоп радить не хапатися за все підряд, а зосередитися на головному.

Козеріг

Не діліться ні з ким своїми ідеями і планами. І не засиджуйтеся за робочими справами: сьогодні особливо важливо дотримати баланс між особистою і бізнес-сферою.

Фізична руханка та контрастний душ допоможуть зміцнити здоров'я і виплеснути зайву енергію.

Водолій

Хороший день для тих представників знака, чия діяльність пов'язана з мистецтвом і творчістю. Тільки не покладайтеся на оточуючих: все доведеться робити самому.

Можливі алергічні реакції: обережніше з новими продуктами і ліками.

Риби

Добре пройдуть переговори й індивідуальна робота. А ось колективна праця може не окупитися: відзначать колегу, а не вас.

Займіться оздоровленням шкіри.