Зеленські побажали швидкого одужання Ердогану та його дружині

Президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська побажали швидкого одужання президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і Еміне Ердоган, повідомляє УНІАН.

Про це глава держави написав у мікроблозі Twitter.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!" , - заявив Зеленський.

Сьогодні, 5 лютого, Ердоган заявив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

3 лютого Ердоган з дружиною з офіційним візитом відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У той же день стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на COVID-19.