Порошенко закликав до санкцій проти "Північного потоку-2"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав союзників до санкцій проти "Північного потоку-2", повідомляє РБК-Україна.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю американському CNBC.

"Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для "Північного потоку-2". Оскільки "Північний потік-2" не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам" , - наголосив Порошенко.

Також, наголошує Порошенко, зробити Україну сильнішою.

"Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру" , - вважає політик.

Порошенко переконаний, що окрым цього треба підвищити стійкість України.