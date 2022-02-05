Бойовики з початку доби чотири рази порушували "тишу" на Донбасі

Проросійські бойовики з початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. До сьогодні на Донбасі дві доби зберігалася "тиша", повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба ООС.

Так, окупанти за допомогою безпілотника обстріляли Павлопіль, а у бік населеного пункту Піски найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика позиції підрозділів Об'єднаних сил двічі потрапляли під ворожий обстріл. Там проросійські бойовики застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.