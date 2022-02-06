Повернення техогляду: з якими несправностями його пройти неможливо

Спроби повернення скасовуваного у 2011 році техогляду для власників приватного транспорту продовжуються. Якщо це станеться, величезна кількість автомобілів не зможе пройти його чесно, повідомляє 24 Канал.

Законопроект про повернення обов’язкового техогляду розробило міністерство інфраструктури. Очікується, що Верховна Рада може його розглянути вже у цьому році. Якщо пропозиції Мінінфраструктури будуть прийняті, величезна кількість автовласників не зможуть його пройти чесно.

Середній вік автомобілів в Україні складає майже 23 роки. Український автопарк – один з найстаріших у Європі, відповідно кількість автомобілів, які не зможуть пройти техогляд через свій вік, дуже висока. Однак вік це не єдина перепона – у зоні ризику опиняться і відносно “свіжі” автомобілі. Тож з яких технічних причин проходження техогляду буде неможливим?

Каталізатор та сажовий фільтр

Найбільша проблема пов’язана з каталізаторами та сажовими фільтрами. Нормальний строк служби цих деталей – 250 – 300 тисяч кілометрів. Тобто трошки більш як десять років середньостатистичної експлуатації. Коли ці деталі виходять з ладу, їх видаляють і перепрограмують блок керування двигуном під екологічні норми меншого стандарту, або ставлять “обманку”. Аби чесно пройти техогляд, каталізатор та сажовий фільтр доведеться повернути, але коштує це дуже дорого.

Для прикладу візьмемо один з найпопулярніших на нашому ринку вживаних авто Volkswagen Passat 2012 року випуску з 2-літроми дизельним двигуном. Деталь під назвою “труба випуску відпрацьованих газів з сажовим фільтром та нейтралізатором” коштує в Україні 105 845 грн ($3 765). Це лише деталь без вартості робіт по її заміні.

Каталізатор – дуже дорога деталь, оскільки в її склад входять рідкоземельні метали.

Другий приклад - Skoda Octavia того ж 2012 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 л. Для неї каталізатор коштуватиме 51 630 грн ($1 836). Ще один приклад – Renault Megane третього покоління з дизельним мотором 1,5 л. у якої сажовий фільтр коштує 66 798 грн, каталізатор – 11 207 грн. Разом – майже три тисячі доларів.

Отже, аби чесно пройти техогляд, власники цих машин змушені будуть витратити на це від двох до чотирьох тисяч доларів. Для автомобілів представницького або преміального класу ціни будуть ще вищими.

Американська оптика

Аби чесно пройти техогляд, власники автомобілів, імпортованих зі США, мусять замінити усю оптику. Мова як про передні фари, які мають відповідати європейським стандартам розподілу світла, так і про задні ліхтарі, у яких поворотники мають бути жовтого чи помаранчевого кольору.

Для прикладу візьмемо той же популярний Volkswagen Passat 2012 року випуску. Задні оригінальні ліхтарі європейського зразка коштують по 4 902 грн за штуку. Якщо оптика світлодіодна – 8 723 грн за кожен задній ліхтар. Звичайні передні фари коштуватимуть по 9 821 грн за штуку. Якщо фари ксенонові, доведеться викласти 31 336 грн за кожну. Тобто лише на переобладнання світлотехніки під українські стандарти власник американського “Пасату” змушений буде витратити від тисячі до трьох тисяч доларів.

Власники автомобілів з США будуть змушені замінити усю оптику, оскільки вона не відповідає європейським стандартам

Якщо ж взяти для прикладу Lexus RX після 2015 року, випуску то на нього кожна передня фара коштуватиме 27 009 грн, а кожна задня – 9 480 грн. Тобто заміна усіх обійдеться трохи менше трьох тисяч доларів.

Чи будуть власники автомобілів з американською оптикою витрачати такі кошти для проходження техогляду, чи скористаються хитрістю: візьмуть потрібні фари “в оренду” або просто дадуть хабаря – питання риторичне.

Інші системи

Під час техогляду перевірятимуть гальмівні систему, рульове керування, стан підвіски та інші параметри. Словом, усе те, що і так перевіряється при кожному ТО на усіх СТО. Тобто кожен сумлінний автовласник, який постійно витрачає кошти на догляд за своїм автомобілем, буде змушений ще раз платити за ті самі процедури.

При цьому, якщо будуть знайдені якісь невідповідності, власник буде змушений забрати авто на евакуаторі та відвести його на інше СТО, адже у пунктах контролю усувати виявлені недоліки буде заборонено. Пересуватись на автомобілі без талона техогляду – також.

Висновки

Офіційна статистика патрульної поліції свідчить, що кількість аварій, які стаються через технічні несправності, значно менше 1% від усіх ДТП. Для прикладу: за 11 місяців 2021 року в Україні сталось 170 972 ДТП, серед них через технічні несправності – 455 пригод (0,27% від загальної кількості аварій). Тобто навіть якщо техогляд буде повернуто, це не матиме суттєвого впливу на безпеку на дорогах.

А ось корупційні ризики та потенційні витрати автомобілістів будуть чималими. Втім, хто пам’ятає обов’язковий техогляд, який діяв до 2011 року, добре знає, як усе це відбувається.