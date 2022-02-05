Польща передасть Україні додаткове озброєння

Україна отримає від Польщі 60-мілімітрові легкі піхотні міномети LMP-2017 та, можливо, ручні гранатомети RPG-40, повідомляє Ліга.net.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідування підприємств Тарновської механічної компанії, яка виробляє це озброєння.

"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. Ми бачимо рішучість України оборонятися, але відчувається нестача техніки, тому треба діяти швидко", – сказав Моравецький .

Раніше повідомлялося, що першу партію зброї Україна отримає вже наступного тижня.