Польща передасть Україні додаткове озброєння
Україна отримає від Польщі 60-мілімітрові легкі піхотні міномети LMP-2017 та, можливо, ручні гранатомети RPG-40, повідомляє Ліга.net.
Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідування підприємств Тарновської механічної компанії, яка виробляє це озброєння.
"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. Ми бачимо рішучість України оборонятися, але відчувається нестача техніки, тому треба діяти швидко", – сказав Моравецький.
Раніше повідомлялося, що першу партію зброї Україна отримає вже наступного тижня.
- 28 січня 2022 року збирався польський Раднацбез для обговорення ризиків нового вторгнення Росії в Україну та можливих наслідків.
- 1 лютого в Україні побували з візитом Моравецький та прем'єр Великої Британії Джонсон. Оголошено союз Україна – Польща – Британія.
- Перед візитом до Києва Моравецький сказав, що Польща готова передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Grom своєї розробки, дрони та різноманітні боєприпаси.
- 2 лютого повідомлялося, що Польща схвалила постачання сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun для ЗСУ.