Норвегія очолила медальний залік після першого дня Олімпіади

Норвегія очолила медальний залік після першого дня змагань на Олімпійських іграх, повідомляє Українська правда.

Про це пише офіційний сайт Олімпіади

В перший день Олімпіади відбулися змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород у біатлоні, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, лижних перегонах, стрибках з трампліну і шорттреку.

За підсумками першого дня Україна не здобула медалей.

Норвегія вийшла на перше місце завдяки двом золотим нагородам, які здобули лижниця Тереза Хауг у скіатлоні та біатлонній команді у змішаній естафеті.

На другому місці розташувалася Словенія, яка здобула одну золоту і одну бронзову нагороду у стрибках з трампліну серед жінок.

Третю позицію наразі займають Китай, Нідерланди та Швеція, які в перший змагальний день завоювали по одній золотій медалі.