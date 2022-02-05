Норвегія очолила медальний залік після першого дня Олімпіади

Норвегія очолила медальний залік після першого дня Олімпіади

Норвегія очолила медальний залік після першого дня змагань на Олімпійських іграх, повідомляє Українська правда.

Про це пише офіційний сайт Олімпіади

В перший день Олімпіади відбулися змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород у біатлоні, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, лижних перегонах, стрибках з трампліну і шорттреку.

За підсумками першого дня Україна не здобула медалей.

Норвегія вийшла на перше місце завдяки двом золотим нагородам, які здобули лижниця Тереза Хауг у скіатлоні та біатлонній команді у змішаній естафеті.

На другому місці розташувалася Словенія, яка здобула одну золоту і одну бронзову нагороду у стрибках з трампліну серед жінок.

Третю позицію наразі займають Китай, Нідерланди та Швеція, які в перший змагальний день завоювали по одній золотій медалі.

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