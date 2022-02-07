Сприятливі дати для схуднення в лютому

У наше століття високих технологій, коли космічні кораблі борознять простори Всесвіту, стежити за своїм здоров'ям і харчуванням давно стало нормою життя! А зірки в цьому стануть не останніми помічниками, повідомляє РБК-Україна.

Астролог Олена Молдованова в Instagram назвала дати в лютому, коли найкраще буде сісти на дієту, почати ходити в спортзал і успішно провести детоксикацію організму.

Дні "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит (особливо під алкоголь) і засвоюється буквально все, щоб ви в себе не "завантажили":

7, 8, 9 лютого (до 12:30)

12, 13, 14 лютого (до 13: 20)

21, 22, 23 лютого (до 15:30)

Дні, коли можна собі дозволити зайвий смачний шматочок без шкоди для фігури:

6, 9 лютого (з 12:30)

10, 11, 14 лютого (з 13: 20)

15, 16, 23 лютого (з 15:30)

24, 25 лютого до 18: 30)

28 лютого

Дні, сприятливі для старту дієти або просто розвантажувальних днів. У ці дні організм найлегше переносить голод:

17, 18, 25 лютого (з 18:30)

26, 27 лютого (до 17:00)

Дні, "ліниві" для спорту, коли ймовірність прогуляти тренування дуже висока, тому буде потрібна додаткова мотивація і завзятість:

7, 8, 9 лютого (до 12:30)

12, 13, 19, 20 лютого

Дні, вдалі для старту спортивного навантаження після перерви або декрету, а також для покупки абонемента в спортивний клуб:

6 лютого (до 19:00)

9 лютого (з 12:30)

10, 14 лютого (з 13: 20)

15, 16 лютого (до 19:00)

23 лютого (з 15:30)

24, 26, 28 Лютого

Дні, сприятливі для очищення організму від шлаків, детокса і чистки від паразитів: