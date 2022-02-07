Сприятливі дати для схуднення в лютому
У наше століття високих технологій, коли космічні кораблі борознять простори Всесвіту, стежити за своїм здоров'ям і харчуванням давно стало нормою життя! А зірки в цьому стануть не останніми помічниками, повідомляє РБК-Україна.
Астролог Олена Молдованова в Instagram назвала дати в лютому, коли найкраще буде сісти на дієту, почати ходити в спортзал і успішно провести детоксикацію організму.
Дні "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит (особливо під алкоголь) і засвоюється буквально все, щоб ви в себе не "завантажили":
- 7, 8, 9 лютого (до 12:30)
- 12, 13, 14 лютого (до 13: 20)
- 21, 22, 23 лютого (до 15:30)
Дні, коли можна собі дозволити зайвий смачний шматочок без шкоди для фігури:
- 6, 9 лютого (з 12:30)
- 10, 11, 14 лютого (з 13: 20)
- 15, 16, 23 лютого (з 15:30)
- 24, 25 лютого до 18: 30)
- 28 лютого
Дні, сприятливі для старту дієти або просто розвантажувальних днів. У ці дні організм найлегше переносить голод:
- 17, 18, 25 лютого (з 18:30)
- 26, 27 лютого (до 17:00)
Дні, "ліниві" для спорту, коли ймовірність прогуляти тренування дуже висока, тому буде потрібна додаткова мотивація і завзятість:
- 7, 8, 9 лютого (до 12:30)
- 12, 13, 19, 20 лютого
Дні, вдалі для старту спортивного навантаження після перерви або декрету, а також для покупки абонемента в спортивний клуб:
- 6 лютого (до 19:00)
- 9 лютого (з 12:30)
- 10, 14 лютого (з 13: 20)
- 15, 16 лютого (до 19:00)
- 23 лютого (з 15:30)
- 24, 26, 28 Лютого
Дні, сприятливі для очищення організму від шлаків, детокса і чистки від паразитів:
- 17,18, 21 лютого (з 11.30)
- 22,23 лютого (до 11.30).