Сприятливі дати для схуднення в лютому

Сприятливі дати для схуднення в лютому

У наше століття високих технологій, коли космічні кораблі борознять простори Всесвіту, стежити за своїм здоров'ям і харчуванням давно стало нормою життя! А зірки в цьому стануть не останніми помічниками, повідомляє РБК-Україна.

Астролог Олена Молдованова в Instagram назвала дати в лютому, коли найкраще буде сісти на дієту, почати ходити в спортзал і успішно провести детоксикацію організму.

Дні "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит (особливо під алкоголь) і засвоюється буквально все, щоб ви в себе не "завантажили":

  • 7, 8, 9 лютого (до 12:30)
  • 12, 13, 14 лютого (до 13: 20)
  • 21, 22, 23 лютого (до 15:30)

Дні, коли можна собі дозволити зайвий смачний шматочок без шкоди для фігури:

  • 6, 9 лютого (з 12:30)
  • 10, 11, 14 лютого (з 13: 20)
  • 15, 16, 23 лютого (з 15:30)
  • 24, 25 лютого до 18: 30)
  • 28 лютого

Дні, сприятливі для старту дієти або просто розвантажувальних днів. У ці дні організм найлегше переносить голод:

  • 17, 18, 25 лютого (з 18:30)
  • 26, 27 лютого (до 17:00)

Дні, "ліниві" для спорту, коли ймовірність прогуляти тренування дуже висока, тому буде потрібна додаткова мотивація і завзятість:

  • 7, 8, 9 лютого (до 12:30)
  • 12, 13, 19, 20 лютого

Дні, вдалі для старту спортивного навантаження після перерви або декрету, а також для покупки абонемента в спортивний клуб:

  • 6 лютого (до 19:00)
  • 9 лютого (з 12:30)
  • 10, 14 лютого (з 13: 20)
  • 15, 16 лютого (до 19:00)
  • 23 лютого (з 15:30)
  • 24, 26, 28 Лютого

Дні, сприятливі для очищення організму від шлаків, детокса і чистки від паразитів:

  • 17,18, 21 лютого (з 11.30)
  • 22,23 лютого (до 11.30).
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