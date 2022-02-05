ВООЗ та Китай обговорили співпрацю з розслідування походження COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном. Розмова стосувалася необхідності посилення співпраці в розслідування походження COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

"Ми обговорювали COVID-19 і необхідність активних зусиль щодо вакцинації цього року, щоб вакцинувати 70% населення усіх країн. Ми також обговорили необхідність посилення співпраці щодо розслідування походження вірусу COVID-19, що буде ґрунтуватися на науці та доказах" , - розповів Гебреісус за підсумками переговорів з китайським прем'єром.

Як відомо, минулого року ВООЗ створила групу експертів з питань походження коронавірусу та закликала Китай надати дані, які будуть сприяти розслідуванню. Однак Китай відмовився надавати інформацію, пославшись на правила конфіденційності пацієнтів.

Водночас китайський уряд постійно заперечує заяви про те, що коронавірус міг з'явитися в результаті витоку з лабораторії в місті Ухань. Саме в цьому місті виявили перші випадки COVID-19.

Наразі достеменно не встановлено, як виник коронавірус та де ним вперше заразилася людина. Дослідження експертів ВООЗ, яке проводилося в Китаї, майже виключило варіант витоку з лабораторії, але в США, посилаючись на дані розвідки, заявляють, що штучне походження коронавірусу не варто виключати.

Нагадаємо, у США припускали, що походження коронавірусу, можливо, так і не вдасться з'ясувати.