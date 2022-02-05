Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна ніколи не воюватиме з Білоруссю, повідомляє Новое время.

Про це диктатор сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон ці тренування і покажемо. І щойно трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув" , — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор також прокоментував ймовірність великої війни в Європі. Він переконаний, що на Заході нібито бояться воювати із силами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Ні, дуже зручно ми живемо. Комфорт – це дуже важливо. Коли людина починає думати, мізками ворушить: «Завтра війна, і треба в землянку сісти, як у нас у Білорусі було… ОДКБ, що показало, поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають. Що цінність ОДКБ: що ми показали. Скільки сил у нас там було всього нічого, але ми показали. А якби треба — там збільшилися б ці сили" , — переконаний Лукашенко.

"У Європі буде простіше. Вони що цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, насамперед із Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте" , - сказав диктатор.

З кінця жовтня 2021 року Росія стягує війська до українських кордонів. Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міноборони України Росія розмістила понад 130 тисяч військовослужбовців та наступальне озброєння поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Одночасно РФ перекидає війська та техніку до Білорусі нібито для проведення спільних навчань Союзна рішучість-2022 з 10 по 20 лютого. Зокрема, Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні системи С-400.

У Міністерстві оборони Білорусі запевнили, що російські війська після закінчення спільних військових навчань покинуть територію країни.

Західні ЗМІ та іноземні розвідки повідомляють про високий ризик подальшого російського вторгнення в Україну, як варіант - і зі сторони Білорусі.

Водночас у російському керівництві заперечують інформацію про підготовку вторгнення, заявляючи, що перекидання військ – це внутрішня справа РФ. При цьому у Кремлі заявляють про можливі провокації з боку України та нібито плани Києва повернути окуповані території військовим шляхом.

Тим часом нарощування російських військ на українських кордонах продовжується.