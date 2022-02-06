Як користуватися смартфоном, коли на вулиці мороз

У зимові холоди на вулиці стає проблематичним використання смартфонів. У гаджета на холоді швидко розряджається батарейка, а для того, щоб натиснути щось на екрані, доводиться знімати рукавички і мерзнути самому, повідомляє Обозреватель.

Часто навіть виробники вказують на можливі збої в роботі за сильного морозу. В інструкціях зустрічається позначка про можливість використовувати смартфони за температури від 0 градусів, тобто до зими вони не пристосовані.

Однак на вулиці нас можуть застати ділові дзвінки або питання, які потребують термінового вирішення. Сайт розбирався, як зберегти дієздатність телефону на морозі.

По-перше, не слід переживати, що смартфон, який відключився на морозі або втратив частину функції через холод, зіпсований. Через деякий час увімкніть телефон, і ви зможете побачити, що з ним все гаразд. Відразу намагатися включити апарат не варто.

Щоб уникнути переохолодження смартфона, його можна носити у внутрішніх кишенях та у чохлі. Також варто обмежити розмови по телефону на морозі або відправлення повідомлень на ходу – чим менше апарат перебуватиме на холоді, тим краще.

Окрім акумулятора, на холод реагує екран смартфона. Він може потемніти та втратити чутливість. Крім того, скло та пластик, які використовують для сучасних телефонів, можуть тріснути (особливо якщо там вже були пошкодження).

Також при різкій зміні температури усередині пристрою може утворитися конденсат. У такому разі краще не ставити телефон одразу на зарядку, оскільки це може призвести до повної поломки.

З цієї ж причини не варто гріти телефон диханням – конденсат може окислити контакти. Ще один небезпечний спосіб – сушіння феном. Різкий нагрів також може вивести телефон із ладу.

У такому випадку слід дотримуватись аналогічних порад, як при потраплянні смартфона у воду. Тобто найкраще залишити смартфон вимкненим сохнути, адже навіть попадання снігу в динамік пристрою може призвести до недешевого ремонту та інших проблем.

Відмінною ідеєю буде покласти смартфон у спеціальний силікагель. Пакетики з кульками всередині коробок із взуттям – це і є силікагель. Він швидко вбирає вологу, тому смартфон відповідно швидше позбавиться крапель води, які могли залишитися всередині пристрою

Також не забудьте подбати про свої руки. Купуйте сенсорні рукавички, які можна не знімати та користуватися смартфоном.