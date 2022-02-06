Курс валют НБУ на 6 лютого

Курс валют НБУ на 6 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 6 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 5 лютого не змінився і залишається на рівні 28.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 31,92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 38,41 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 30.66 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.04 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.270100
EUR Євро 31.919800
RUB Рубль 0.370770
GBP Фунт стерлінгів 38.407800
CHF Швейцарський франк 30.660100
PLN Польський злотий 7.042500
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