Курс валют НБУ на 6 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 6 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 5 лютого не змінився і залишається на рівні 28.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 31,92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 38,41 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 30.66 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.04 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.