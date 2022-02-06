Курс валют НБУ на 6 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 6 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 5 лютого не змінився і залишається на рівні 28.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 31,92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 38,41 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
Швейцарський франк не змінився і його курс склав 30.66 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 7.04 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 лютого 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.270100
|EUR
|Євро
|31.919800
|RUB
|Рубль
|0.370770
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.407800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.660100
|PLN
|Польський злотий
|7.042500