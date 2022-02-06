Десять областей України під загрозою потрапляння до "червоної" зони

Станом на 6 лютого 2022 року в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні залишаються дві області - Івано-Франківська та Рівненська. Але під загрозою переходу до неї знаходяться ще 10 регіонів, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Згідно з даними МОЗ, критеріям переходу в "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями відповідають Вінницька, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Причому в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в "червону" зону достатньо двох.

Найсприятливіша ситуація в Полтавській та Кіровоградській областях, де немає перевищень норми за жодним з критеріїв. Разом з ними в "жовтій" зоні карантину ще залишаються Дніпропетровська та Запорізька області.

Обмеження "червоної" зони

При введенні "червоного" рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навінос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і т. д.,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

У "червоній" зоні навчальні заклади можуть працювати тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження не застосовуватимуться за наявності у всіх учасників (відвідувачів) "зеленого" COVID-сертифіката.

Відзначити, "червону" зону мали розширити ще 4 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві погіршується ситуація з коронавірусом серед дітей, і батьків закликають залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди.