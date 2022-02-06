Бустерне щеплення у суботу отримали майже 10 тисяч українців

Бустерне щеплення у суботу отримали майже 10 тисяч українців

За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, серед них:

  • першу дозу отримали 10 182 людини,
  • другу дозу – 14 188 людей,
  • додаткову дозу отримали 206 людей,
  • бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них:

  • отримали першу дозу – 15 452 739 людей,
  • отримали дві дози – 14 772 538 людей,
  • отримали додаткову дозу – 20 246 людей,
  • бустерну дозу – 454 459 людей.

Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

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