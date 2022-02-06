Бустерне щеплення у суботу отримали майже 10 тисяч українців
За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.
Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.
Зокрема, серед них:
- першу дозу отримали 10 182 людини,
- другу дозу – 14 188 людей,
- додаткову дозу отримали 206 людей,
- бустерну дозу – 9 729 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них:
- отримали першу дозу – 15 452 739 людей,
- отримали дві дози – 14 772 538 людей,
- отримали додаткову дозу – 20 246 людей,
- бустерну дозу – 454 459 людей.
Загалом проведено 30 699 982 щеплення.