Бустерне щеплення у суботу отримали майже 10 тисяч українців

За добу 5 лютого в Україні 34 305 людей вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, серед них:

першу дозу отримали 10 182 людини,

другу дозу – 14 188 людей,

додаткову дозу отримали 206 людей,

бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них:

отримали першу дозу – 15 452 739 людей,

отримали дві дози – 14 772 538 людей,

отримали додаткову дозу – 20 246 людей,

бустерну дозу – 454 459 людей.

Загалом проведено 30 699 982 щеплення.