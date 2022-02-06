Росія стягнула до кордону України додаткові "сили вторгнення" – WP

Російська влада продовжує перекидання бойових підрозділів до українського кордону, як на своїй території, так і в Білорусі. До потенційної атаки готові вже понад 62 тисячі бійців з тактичних груп російських батальйонів, це більше, ніж два тижні тому, і їх кількість незабаром ще зросте, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела серед американських чиновників та співробітників розвідки США

Газета повідомляє, що станом на п'ятницю, 4 лютого, президент РФ Володимир Путін сконцентрував біля українських кордонів 83 тактичні групи, що становить близько 70% від необхідної кількості для розв'язання повномасштабної війни.

Таким чином, поблизу України Путін сконцентрував уже понад 62 тисячі російських військових з бойових підрозділів, і це угруповання посилено десятками тисяч інших осіб, зайнятих матеріально-технічним забезпеченням та медичною підтримкою.

За різними оцінками, російська присутність уздовж кордонів України налічує від 100 тисяч до 130 тисяч людей.

Ключові військові сили РФ, у тому числі підрозділи з будівництва мостів, продовжують прибувати до кордону, і зараз у дорозі до кордону перебуває низка батальйонних тактичних груп. Помічник конгресмена сказав The Washington Post, що внаслідок таких дій Путіна, офіційні особи США, які спочатку були скептично налаштовані щодо можливого масштабного вторгнення, тепер, схоже, змінили свою думку.

Видання констатує, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.