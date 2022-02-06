Азербайджан повідомив про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

Міноборони Азербайджану стверджує, що вірменська сторона в неділю обстріляла позиції азербайджанських військових в Нагірному Карабасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Члени незаконного вірменського збройного формування на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці, 6 лютого з 00:23 до 02:12 без жодної на те причини періодично обстрілювали зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії, розташовані в напрямку села Гапанли Тертерського району" , - йдеться в повідомленні військового відомства.

У Міноборони додали, що внаслідок інциденту мирні жителі і особовий склад Азербайджанських підрозділів не постраждали.

У відомстві зазначили, що про подію було негайно проінформовано командування російського миротворчого контингенту і спільний російсько-турецький моніторинговий центр.