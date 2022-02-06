Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав у мережі свою дружину Олену з днем народження. Сьогодні, 6 лютого, перша леді країни відзначає 44-річчя, повідомляє Обозреватель.

Зворушливе вітання Зеленський опублікував на особистій сторінці в Instagram. Загадковий текст він доповнив гарним портретом коханої.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... Але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш" , – написав президент.

Далі глава держави написав кілька незакінчених рядків. Хоча він і пропустив у них деякі слова, сенс сказаного був зрозумілим. Зеленський згадав першу зустріч із коханою, створення команди КВК та "95-го кварталу", початок свого президентства та народження двох чудових дітей.

Зазначимо, Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. З майбутнім президентом вона познайомилася у школі – закохані навчалися в паралельних класах. Свої стосунки пара узаконила у 2003 році. Виховують 17-річну доньку Олександру та 9-річного сина Кирила.