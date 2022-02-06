У Європі можуть побудувати новий газопровід

Країни-учасниці НАТО розглядають можливість будівництва нового газопроводу, який знизив би залежність Європи від російського газу. Передбачається, що вони допускають відродження проєкту Midcat, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це пише іспанське видання La Vanguardia.

Повідомляється, що мова йде про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія -Франція - Німеччина в найближчі роки для доставки алжирського газу і СПГ. Це фактично є переосмисленням старого проєкту колишнього французького лідера Шарля де Голля в 1950-х роках з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну.

"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих столах НАТО" , - пише видання з посиланням на джерела в уряді Іспанії.

Також повідомляється, що в проєкті зацікавлена Німеччина, яка сильно залежить від російського газу.