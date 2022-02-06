Українські лижники провалили гонку на Олімпіаді-2022

На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли другий комплект нагород у лижних гонках, повідомляє Сьогодні.

На старт лижної гонки у скіатлоні вийшли чоловіки, які мали подолати дистанцію 30 км. Україну в чоловічому скіатлоні представили два спортсмени Олексій Красовський та Руслан Перехода.

Незважаючи на те, що головними фаворитами гонки були норвезькі лижники, вони врешті-решт виявилися поза подіумом.

А перемогу у скіатлоні святкували представники команди РОКу. Олександр Большунов та Денис Спецов завоювали золото та срібло, а бронзова нагорода дісталася Ііво Нісканену з Фінляндії.

Українські лижники не дійшли до фінішу. Красовського та Переходу лідери перегнали на коло, тому вони закінчили змагання достроково.

Лижна гонка. Скіатлон (чоловіки), 15 км + 15 км

1. Олександр Большунов (РОК) – 1:16,09,8

2. Денис Спіцов (РОК) – 1,11,0

3. Ііво Нісканен (Фінляндія) – 2,00,2

Руслан Перехода (Україна) – не фінішував

Олексій Красовський (Україна) – не фінішував

Нагадаємо, що у чемпіонкою у жіночому скіатлоні стала норвезька спортсменка Тереза Йохауг. А українська лижниця Вікторія Олех стала справжньою героїнею першого дня Олімпіади.

Українська спортсменка із закривавленим обличчям зуміла дійти до фінішу та закінчити дистанцію на 60-му місці, незважаючи на умовляння тренера зійти з траси.