Україна отримала першу партію таблеток "Молнупіравір" від COVID-19

Сьогодні до України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ліки мають допомогти в боротьбі з COVID-19 і зберегти життя пацієнтам з груп ризику.

"Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить в регіони. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату" , - зазначив Ляшко.

Він додав, що "Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.